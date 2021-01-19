Платний в’їзд до ЄС: як це буде працювати

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Зовсім скоро запрацює платний дозвіл на поїздки в країни Європейського Союзу. Така вимога стане обов'язковою з 2022 року для в'їзду в ЄС без візи, нагадує NNS , посилаючись на «Багнет».

Раніше європейську інформаційну систему авторизації подорожей (ETIAS) планували впровадити в 2021 році, але з технічних причин перенесли на 2022-й.

Тепер у Міністерстві закордонних справ опрацьовують питання проведення з ЄС роз'яснювальної кампанії для українців щодо функціонування ETIAS. При цьому повідомляється, що точної дати запуску системи поки немає, але правила вже відомі.

"На даний момент інформація про конкретну дату, з якої потрібно буде подавати онлайн-заявку для отримання попереднього дозволу на поїздку в держави-члени ЄС, європейськими партнерами не оприлюднювалася",

- зазначили в МЗС.

Щоб отримати дозвіл, за кожне звернення потрібно буде заплатити комісію в розмірі 7 євро. Для дітей до 18 років і людей старше 70 років процедура безкоштовна.

Така авторизація буде дійсна протягом трьох років з дати видачі і може використовуватися для багаторазових перетинів кордону з державами-членами ЄС протягом 90 днів.

У міністерстві нагадали, що подавати онлайн-заявку рекомендується за 96 годин до перетину кордону.

При цьому ETIAS не є аналогом візової системи, тому в разі відмови у в'їзді через систему можна буде подати апеляцію на її рішення.