"Хотіли захопити і вбити конгресменів" - прокурори США зробили заяву щодо людей, які штурмували Капітолій

Завантажте мобільний додаток сайту

Федеральні прокурори США заявили, що люди, які 6 січня брали штурмом Капітолій, хотіли «захопити і вбити» законодавців.

Як пише CNN, про це йдеться в судовому протоколі щодо затримання одного з протестувальників — Джейкоба Ентоні Ченслі, який згуртував людей усередині Капітолія за допомогою мегафона, передає Громадське, інформує NNS.

Згідно з інформацією поліції Капітолія, Ченслі виділявся з натовпу своїм головним убором, розфарбованим тілом і списом, який він носив.

«Вагомі докази, зокрема власні слова та дії Ченслі в Капітолії, підтверджують, що люди, які штурмували будівлю, мали намір захопити й убити посадових осіб в уряді США»,

— ідеться в обвинуваченні.

Документ писали юристи Міністерства юстиції штату Аризона.

«Він любив Трампа, кожне його слово. Він слухав його. Він відчував, що відповідає на заклик нашого президента»,

— сказав адвокат Ченслі Ел Воткінс в ефірі CNN.

Він переконує, що його клієнт не вдавався до насильства й ні на кого не нападав.

Водночас прокурори називають тих, хто захопив Капітолій, «бунтівниками». Вони зазначають, що під час штурму Ченслі залишив віцепрезиденту Майкові Пенсу записку з написом «це тільки питання часу, справедливість настане».

Ченслі заперечує, що записка була погрозою, але прокурори з цим не погоджуються.

Джейкоб Ентоні Ченслі був заарештований 9 січня разом з іншими підозрюваними. Він називає себе шаманом QAnon. Ця організація пропагує поширену у США теорію змови, нібито Дональд Трамп має викрити схему сексуальної експлуатації дітей членами Демократичної партії та відомими знаменитостями. Їх же прибічники цієї конспірологічної теорії вважають сатаністами.

Нагадаємо, у США в середу, 6 січня, сотні людей прорвалися через поліцейський кордон у будівлю Капітолія, де американський парламент мав затвердити результати виборів президента США. Засідання Сенату (а згодом — і Палати представників) тимчасово перервали, а в Конгресі оголосили локдаун — будівлю зачинили на вхід і вихід. Конгресмени зібралися на засідання дещо пізніше.

П'ятеро людей загинули, зокрема один поліцейський.

Раніше ми писали: У МЗС відповіли президенту Чехії, який порівняв штурм Капітолію з Майданом

Чим усе завершилося?

Зрештою американський парламент — Конгрес — у ніч на 7 січня після заворушень офіційно схвалив результати виборів президента у США, згідно з якими перемогу здобув демократ Джо Байден та обрана ним віцепрезидентка Камала Гарріс.

Прокуратура каже, що вивчить роль усіх причетних до заворушень, які відбулись у Вашингтоні. Зокрема й участь президента США Дональда Трампа в підбурюванні натовпу.

Водночас 13 січня Палата представників Конгресу США вже вдруге оголосила імпічмент президентові США Дональду Трампу. Голоси «за» віддали зокрема і його однопартійці. Тепер рішення має ухвалити Сенат.