У Франції вперше у світі зробили пересадку обох рук з плечима

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У французькому Ліоні вперше у світі пацієнтові пересадили обидві руки з плечима.

Операція в лікарні Edouard Herriot тривала 15 годин, повідомляє Le Parisien, передає liga.net, інформує NNS.

Як пише видання, операція вимагала мобілізації багатьох лікарів і медсестер у Ліоні.

Представник клініки повідомив, що в п'ятницю вранці стан пацієнта був стабільним.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, пацієнт – 48-річний громадянин Ісландії, який позбувся рук у віці 26 років після удару електричним струмом на лінії високої напруги. Зараз він знаходиться в стабільному стані.

Чоловік переїхав до Ліона в 2013 році, через 2 роки після того, як його досьє на пересадку було прийнято. Він знаходився в списку очікування 5 років.

Видання нагадує, що в 1998 році в Ліоні команда професора Жана-Мішеля Дюбернара провела першу трансплантацію руки, а в січні 2000 року – ще одну – обох рук і нижньої частини передпліч. Перша в світі пересадка обох рук, але без плечей, була проведена в липні 2008 року в Німеччині.

У 2017 році в університетській лікарні французького Гренобля повторно імплантували пацієнтові кінцівки завдяки тому, що вони були відразу поміщені в холодильну камеру.