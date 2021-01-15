Від коронавірусу помер творець "Єралашу" Борис Грачевський

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Художній керівник дитячого гумористичного журналу "Єралаш" Борис Грачевський, госпіталізований наприкінці грудня з коронавірусом, помер на 72-му році життя.

Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на його дружину Катерину Білоцерковську, пише LB.ua, передає NNS.

28 грудня режисер повідомляв про свою госпіталізацію. До цього він проходив лікування вдома. 10 січня його дружина розповіла, що Грачевського перевели в реанімацію, однак лікарям вдалося стабілізувати його стан Грачевского, якого до цього перевели в реанімацію.

14 січня, з'явилася інформація про різке погіршення стану Грачевского. Лікарі прийняли рішення про повторне введення режисера в штучну кому і підключили його до апарату екстракорпоральної мембранної оксигенації (ЕКМО). Однак, врятувати його життя медикам не вдалося, і ввечері того ж дня він помер.

Нагадаємо, Грачевський був одним з підписантів заяви російських діячів культури на підтримку дій Володимира Путіна в Україні та Криму.

У листопаді 2018 року йому відмовили у в'їзді в Грузію, куди він прямував на прем'єру фільму "Побачення з Росією" у Тбілісі. Причиною висилання стало те, що Грачевський відвідував Абхазію і потрапив туди через кордон з РФ.

Як відомо, громадянам РФ заборонено в'їзд до Грузії, якщо у їхніх закордонних паспортах є відмітки про відвідування Абхазії або Південної Осетії.