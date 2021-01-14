У Великій Британії зафіксували рекордну добову смертність від COVID-19

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У Великій Британії 13 січня зафіксували 1564 смерті від COVID-19 за останню добу. Це найбільший показник за увесь час, а експерти уже назвали ситуацію «феноменальним провалом політики і практики у боротьбі з пандемією» в країні.

Про таке пише The Guardian, інформує Громадське, передає NNS.

Попередньо рекордну кількість смертельних випадків фіксували 8 січня, тоді померли 1325 пацієнтів. Загалом від початку пандемії в країні померли від ускладнень коронавірусної хвороби уже понад 101 тисяча пацієнтів.

Габріель Скаллі, професор громадської охорони здоров'я в Бристольському університеті та член групи експертів Independent Sage, яка дає поради владі Королівства у боротьбі з пандемією, каже, що така кількість смертей є доказом того, що країна не впоралася з пандемією.

«Це свідчення феноменального провалу політики і практики перед обличчям цього нового і небезпечного вірусу»,

— сказав Скаллі.

Христина Пейджел, професорка Університетського коледжу Лондона, а також членкиня Independent Sage зазначає, що офіційна статистика нині може відставати на три-чотири тижні, відтак кількість смертей ще збільшиться.

«Шокує те, що у Великій Британії найбільша кількість смертей в Європі. Ми могли б запобігти цьому, якби запровадили більш жорсткі обмеження у вересні або жовтні»,

— сказала професорка.

Водночас вона відзначила, що експерти неодноразово попереджали протягом грудня, що після Різдва смертність зросте.

Раніше ми писали: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 14 січня

Що робить влада

Окрім локдауну влада країни активно вакцинує людей. Прем’єр Великої Британії Борис Джонсон заявляє, що найближчим часом запустять цілодобову службу вакцинації. За його словами, процес щеплення рухається швидко, але нині існує ліміт на поставку вакцини.

Станом на 12 січня у Королівстві вакцинували уже понад 2,6 мільйона людей. Загалом Велика Британія першою у світі оголосила про початок масової вакцинації від коронавірусу. З 8 грудня вона почала щеплювати найбільш вразливі групи населення препаратом Pfizer/BioNTech, а 30 грудня для екстреного використання схвалили й препарат AstraZeneca. Британський уряд замовив 100 мільйонів доз цієї вакцини.

Влада Великої Британії також планує прискорити процес вакцинації, скоротивши час введення другої обов’язкової дози вакцини з 21 до 12 днів, уточнює The Associated Press. Раніше там також допустили «в дуже рідкісних випадках» використання двох різних вакцин для однієї людини — зокрема, якщо другої дози препарату на неї не вистачає.

Кількість хворих

У Великій Британії нині активно зростає кількість хворих коронавірусною хворобою. Її уже виявили у понад 3,2 млн людей.

Ситуацію ускладнює поширення нового, більш заразного штаму коронавірусу, який почав ширитися в Англії в середині грудня. Фахівці вважають, що чинні карантинні заходи не допомагають його стримувати; втім поки немає підтверджень того, що він є більш смертоносним.