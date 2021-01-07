В Ізраїлі заперечили вивезення "підпільних вакцин" для українських політиків

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У Міністерстві охорони здоров'я Ізраїлю у коментарі BBC News заперечили контрабанду чи таємне постачання вакцин від коронавірусу для "підпільної вакцинації" українських чиновників.

Раніше про таку "таємну вакцинацію" можновладців в Україні повідомили видання "Страна" та "Обозреватель" - власник останнього Михайло Бродський заявив, що питання мають вивчати "ізраїльські розслідувачі", пише BBC News Україна, передає NNS.

Вивезти непомітно неможливо

Речник ізраїльського міністра охорони здоров'я Йоеля (Юлія) Едельштейна у розмові з BBC News виключив можливість того, що вакцини ввозили з Ізраїлю.

"Вакцини вимагають глибокого заморожування. Неможливо, щоб хтось їх непомітно транспортував",

- запевнили у міністерстві.

Там також додали, що наразі не планують починати офіційне розслідування через повідомлення в українській пресі.

Нагадуємо:

У себе у Facebook Бродський звинуватив у підпільній вакцинації і опозиційних політиків, які, на його думку, ніяк не відреагували на "вакцинацію контрабасом".

Михайло Радуцький назвав всі закиди Бродського фейком.

А прем'єр Денис Шмигаль доручив правоохоронцям та МОЗ перевірити інформацію про "підпільну вакцинацію".

Згодом на це відреагував і президент Зеленський - він звернувся до СБУ, яка має вивчити питання.

"Якщо хтось справді додумався таємно та з порушенням закону ввезти вакцину для продажу, реакція має бути максимально жорсткою",

- застеріг Володимир Зеленський у Telegram .