В Ізраїлі заперечили вивезення "підпільних вакцин" для українських політиків

- 07 січ. 2021
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У Міністерстві охорони здоров'я Ізраїлю у коментарі BBC News заперечили контрабанду чи таємне постачання вакцин від коронавірусу для "підпільної вакцинації" українських чиновників.
Раніше про таку "таємну вакцинацію" можновладців в Україні повідомили видання "Страна" та "Обозреватель" - власник останнього Михайло Бродський заявив, що питання мають вивчати "ізраїльські розслідувачі", пише BBC News Україна, передає NNS.
Вивезти непомітно неможливо
Речник ізраїльського міністра охорони здоров'я Йоеля (Юлія) Едельштейна у розмові з BBC News виключив можливість того, що вакцини ввозили з Ізраїлю.
"Вакцини вимагають глибокого заморожування. Неможливо, щоб хтось їх непомітно транспортував",
- запевнили у міністерстві.
Там також додали, що наразі не планують починати офіційне розслідування через повідомлення в українській пресі.
Раніше ми писали: Таємна вакцинація влади: у ЗМІ з'явилась інформація, що в Україну завезли вакцину виключно для нардепів та високопосадовців
Нагадуємо:
У себе у Facebook Бродський звинуватив у підпільній вакцинації і опозиційних політиків, які, на його думку, ніяк не відреагували на "вакцинацію контрабасом".
Михайло Радуцький назвав всі закиди Бродського фейком.
А прем'єр Денис Шмигаль доручив правоохоронцям та МОЗ перевірити інформацію про "підпільну вакцинацію".
Згодом на це відреагував і президент Зеленський - він звернувся до СБУ, яка має вивчити питання.
"Якщо хтось справді додумався таємно та з порушенням закону ввезти вакцину для продажу, реакція має бути максимально жорсткою",
- застеріг Володимир Зеленський у Telegram.