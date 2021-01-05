Записи розмов про вбивство Шеремета: ексспівробітник білоруського спецназу готовий свідчити в Офісі генпрокурора

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4 січня опозиційна організація "Білоруський народний трибунал" і європейське видання EUobserver оприлюднили аудіозаписи, на яких начебто посадовці КДБ Білорусі обговорюють усунення політичних опонентів, зокрема журналіста Павла Шеремета. За даними журналістів, запис датований 11 квітня 2012 року, а розповсюдив його та надіслав для розслідування в Україну і Брюссель колишній співробітник білоруського спецназу Ігор Макар.

За допомогою білоруських колег Суспільне розшукало Макара, який розповів, що перебуває в одній з країн Євросоюзу, у грудні передав аудіозаписи українським силовим відомствам, а також, що готовий особисто свідчити у справі про вбивство Шеремета, передає NNS.

Про плівки

«Цей матеріал до мене потрапив у 2012 році від моїх анонімних джерел з Комітету держбезпеки Республіки Білорусь. У 2012 році я цей запис послухав і почув там ім’я мого друга. Це Олег Алкаєв (Олег Алкаєв ‒ колишній начальник Мінського СІЗО, керівник “розстрільної групи”, яка виконувала смертні вироки. Алкаєв виїхав з Білорусі 2001-го, став критиком режиму Лукашенка. 2007-го Павло Шеремет видав книгу Алкаєва ”Розстрільна команда” ‒ ред.). Після чого я зрозумів, що мені необхідно врятувати йому життя. Я спочатку передав (записи ‒ ред.) американським спецслужбам, щоб врятувати життя Алкаєву, він зараз живий. Також завдяки цьому залишаються живими Бородач і Дудкін (на записі співрозмовники також обговорюють екскомандира бригади спецназу Володимира Бородача та начальника відділу МВС Білорусі по боротьбі з корупцією В'ячеслава Дудкіна ‒ ред.). Також планувалося і фізичне усунення Андрія Суздальцева (російський політолог ‒ ред.), він живий. Але, на жаль, Павла Шеремета вже з нами немає. Робило запис моє анонімне джерело, яке зараз перебуває у Євросоюзі. Цей запис я оприлюднив зараз, передав для публікації на EUobserver. Там були зроблені усі можливі експертизи. Проводилась фоноскопічна експертиза, яка підтверджена. Також пізніше, якщо це буде потрібно, буде зроблена біометрична експертиза. І найголовніше, що людина, колишній працівник КДБ, який має безпосередній стосунок і до тих людей, з якими розмовляє Зайцев (ексочільник КДБ Білорусі ‒ ред.), зараз перебуває в країні ЄС і готовий дати свідчення в європейському міжнародному суді, і в Генпрокуратурі України».

Про строки оприлюднення

«Цей запис я публікував тому, що у цьому році після виборів президента Білорусі в моїй рідній країні сталося те, про що я навіть не міг подумати. Я бачу, як народ повстав проти цього диктаторського режиму. Усі ці побиття, звірства над власним народом. Я зрозумів, що саме зараз як ніколи необхідна і важлива моя підтримка. Саме тому я його опублікував. І я, напевно, готовий пожертвувати своїм життям, щоб для Білорусі усе це припинилося, диктаторський режим, і щоб Білорусь стала вільною. Якби намагався опублікувати це раніше, у 2012 році, політична ситуація була зовсім інша. Я 100% пожертвував би своїм життям, і цей запис сьогодні ми б не почули. Ми б не відкрили очі на усі ці злочини, які планувалися, які були вчинені, зокрема, вбивство Павла Шеремета. Якби у 2016-му році, коли Павла Шеремета підірвали, я опублікував ці дані, я думаю, що я, можливо, допоміг би розібратися у злочині, але сьогодні я не допоміг би своєму білоруському народові впоратися з цим диктаторським режимом, який зараз існує в країні».

Про співпрацю з Україною

«Ми робили усе, щоби дати розголос, і найголовніше ‒ щоб завершити розслідування цього злочину і довести, що до цього причетні спецслужби Білорусі. Я передав записи (українським правоохоронцям ‒ ред.) приблизно в грудні. Офіційного допиту не було, але сьогодні (4 січня — ред.) зі мною зв’язувалися українські спецслужби. Я розмовляв і дав свою згоду на співпрацю. Я буду готовий дати свідчення в Генеральній прокуратурі України. Також я сказав, що свідчення буде готовий надати колишній співробітник, який зараз виїхав у країну Євросоюзу. Я планую прилетіти у Київ. Не знаю, коли. Це залежить від спецслужб України. Зараз дуже погана ситуація з ковідом, тому все залежить від них і, мабуть, від слідства. Коли буде така необхідність чи будуть якісь факти, я, звісно, буду сповіщати, а коли українська сторона буде готова, щоб я прилетів і дав свідчення, — я готовий».

Раніше ми писали: У мережі виклали записи розмов про вбивство Шеремета, його могли готувати спецслужби Білорусі

Що відомо:

Український журналіст білоруського походження Павло Шеремет загинув у 2016 році внаслідок вибуху авто.

12 грудня 2019 року на брифінгу поліція назвала підозрюваних у його вбивстві. Це лідер гурту Riffmaster, військовий Андрій Антоненко, кардіохірургиня та волонтерка Юлія Кузьменко та військова медсестра Яна Дугарь.

Станом на грудень 2020 року Шевченківський суд Києва залишив без змін на 60 діб запобіжні заходи підозрюваних у справі вбивства журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь.