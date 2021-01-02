У Бразилії мешканців привітали з Новим роком українською мовою

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У Бразилії в місті Сан-Паулу вперше мерія привітала містян з Новим роком українською мовою. Привітання розмістили на електронних годинниках, повідомляє NNS , посилаючись на Час дій.

Зазначається, що така ініціатива стала можливою завдяки консульству України у м. Сан-Паулу.

“Ми надзвичайно щасливі та горді, що відсьогодні, завдяки активній співпраці Консульства із префектурою міста Сан-Паулу, цілодобове новорічне послання мерії на усіх електронних годинниках міста вперше демонструватиметься й українською мовою!“,

– йдеться в повідомленні консульства.

Як зазначили в українській дипустанові, символічне новорічне привітання від мерії змінюється різними іноземними мовами, зокрема тими, які представлені консульськими установами в найбільшому мегаполісі Бразилії.