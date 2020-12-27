Самотній пенсіонер викликав поліцейських, щоб відсвяткувати разом Різдво

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В італійському Альто-Рено-Терме 94-річний пенсіонер викликав співробітників поліції, бо йому було надто самотньо наодинці святкувати Різдво. Правоохоронці приїхали до нього та склали компанію під час свята.

Про це пише італійська газета Il Resto del Carlin, передає Громадське, інформує NNS.

Коли чоловік зателефонував у відділок поліції, то одразу попередив, що у нього все добре.

«От тільки поруч немає нікого, з ким я б міг випити з нагоди Різдва... Можливо, хтось із ваших співробітників міг би зайти до мене додому хвилин на 10?»,

— сказав чоловік.

Поліцейські вирішили таки приїхати до пенсіонера. Разом вони відсвяткували Різдво та випили. Але, ймовірно, чогось безалкогольного, адже правоохоронці перебували на службі. Крім того, літній чоловік розповів поліцейським про Другу світову війну, а також зателефонував разом із ними до своїх родичів.