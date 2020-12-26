Туреччина вимагатиме при в'їзді негативний тест на коронавірус

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Влада Туреччини зобов’язала іноземців, зокрема туристів, мати негативний результат тесту на коронавірус під час в’їзду до країни.

Про це повідомляє Anadolu з посиланням на заяву міністра охорони здоров’я Туреччини Фахреттіна Ходжа, пише Громадське, передає NNS.

За його словами, кожен іноземець, який прибуває до країни повітряним транспортом, із 28 грудня буде зобов’язаний надати негативний результат тесту на COVID-19. Щодо наземного транспорту це правило запрацює з 30 грудня.

Міністр уточнив, що це повинен бути ПЛР-тест, зроблений не більш ніж за 72 години до перетину кордону.

Пасажирів без тесту не пустять на борт літака. А під час перетину кордону наземним транспортом іноземці матимуть змогу зробити тест просто на прикордонному пункті. Якщо людина відмовиться від цього, її відправлять на двотижневий карантин.

Ці правила діятимуть до 1 березня 2021 року. Їх запровадження пов’язано зі збільшенням кількості випадків коронавірусу у світі та з виявленням нових штамів у Великій Британії, Данії та ПАР.

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За даними турецької влади, впродовж 11 місяців поточного року Туреччину відвідало близько 14,5 мільйона іноземних туристів. На першому місці серед іноземних туристів виявилися Росія - понад два мільйони відвідувачів, далі йдуть Болгарія, Німеччина, Україна та Великобританія.

Всього за час пандемії COVID-19 у Туреччині підтверджено понад 2,1 мільйона випадків зараження коронавірусом, померли близько 19,4 тисячі людей, у яких зафіксували інфікування