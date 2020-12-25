Netflix видалив усі фільми з Джонні Деппом

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Cтрімінговий портал Netflix видалив всі фільми з голлівудським актором Джонні Деппом з американської бібліотеки після програшу справи у суді щодо домашнього насилля.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Geek Buzz, інформує NNS.

Зазначається, що при цьому фільми за участі актора все ще доступні поза межами Сполучених Штатів.

Ймовірно, таке рішення Netflix пов’язане з нещодавнім програшем Деппа справи у Високому суді Великої Британії, який у листопаді цього року дійшов висновку, що актор, починаючи з 2013 року, побив свою колишню дружину й актрису Ембер Герд 12 разів.

За даними ЗМІ, інший американський стрімінговий сервіс Disney + поки що не видаляв фільми зірки «Піратів Карибського моря» з власної платформи.

Як повідомлялось раніше, голівудський актор Джонні Депп програв справу про наклеп проти британського таблоїда The Sun, який стверджував, що актор систематично бив свою колишню дружину, актрису Ембер Герд.

Судовий процес Джонні Деппа: коротко

Ще у 2017 році у ЗМІ розгорівся гучний скандал: Ембер Герд заявила, що була жертвою домашнього насилля, коли перебувала у шлюбі з Джонні Деппом. Свою заяву вона розмістила у таблоїді The Sun.

Упродовж кількох років Джонні Депп доводив, що також потерпав від нападів колишньої дружини. Раз за разом актори публікували та надавали суду резонансні фото, відео чи аудіофайли, які підтверджували, що ці стосунки не були здоровими.

2 листопада 2020 року Джонні Деппа визнали винним у побитті Ембер Герд, а статтю таблоїду – правдивою.

Після резонансного рішення суду постраждала кар'єра актора. Джонні Деппа звільнили з проєкту "Фантастичні звірі 3". Компанія Warner Bros. заплатила весь гонорар Після звільнення Джонні Депп таки отримає гонорар за “Фантастичні звірі 3”: приголомшлива сума , хоч актор провів на зйомках кілька днів. Тепер фільми з Джонні Деппом зникли з американського Netflix.

Водночас Ембер Герд продовжує розвивати свою кар'єру. Після рішення суду вона не втратила роль у фільмі "Аквамен 2" та невдовзі приступить до зйомок.