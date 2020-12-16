Єврокомісія внесла Telegram і ВКонтакте до "піратського списку"

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Єврокомісія включила в список спостереження за контрафактом і піратством ресурси ВКонтакте і Telegram, оскільки ті сприяють поширенню піратського контенту і на них надходить багато скарг від правовласників.

Про це йдеться в документі, розміщеному на сайті комісії, повідомляє liga.net, передає NNS.

Обидві платформи потрапили в "піратський список" через те, що їх користувачі активно надавали доступ до книг, фільмів і музики, не маючи дозволів від правовласників.

В Єврокомісії відзначили, що у ВКонтакте дуже багато такого піратського контенту, а Telegram не завжди реагує на скарги.

У документі йдеться, що самі ресурси заперечували проти такого рішення, стверджуючи, що активно борються з незаконним контентом, видаляючи його протягом доби з моменту розміщення.

Примітно, що ніяких санкцій за потрапляння в цей список Єврокомісією не передбачено – за задумом він повинен спонукати місцеві правоохоронні органи вжити заходів з обмеження доступу до піратських ресурсів.

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