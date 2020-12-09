У Росії заявили, що їхню вакцину від коронавірусу почала виготовляти українська фармкомпанія, на підприємстві заперечують

У Російському фонді прямих інвестицій (РФПІ), який розробив неперевірену вакцину від коронавірусу «Супутник V», заявили, що препарат почала виготовляти харківська фармкомпанія «Біолік». Водночас на підприємстві це заперечують, повідомляє Громадське, інформує NNS.

Відповідне повідомлення РФПІ з’явилося 8 грудня на його офіційному сайті.

Там повідомили, що можливість виготовлення вакцини в Україні директор фонду Кирило Дмітрієв обговорив із кумом Путіна, депутатом Верховної Ради від «Опозиційної платформи — За життя» Віктором Медведчуком.

Дмітрієв каже, що Росія готова виробляти свою вакцину в Україні й подати документи для її реєстрації тут. І водночас стверджує, що «випуск готової форми вакцини на території України вже налагодила одна з провідних фармацевтичних компаній — АТ "Біолік"».

Але у «Біолік» це заперечують. Там переконують, що не підписували жодних контрактів із росіянами, не отримували від них жодних трансферних технологій щодо виробництва вакцини «Супутник V» і ніколи не виготовляли подібних вакцин.

Водночас у «Біолік» зазначають, що вони як національний виробник вакцин технічно здатні виготовити препарат для щеплення від коронавірусу, але для цього потрібна його державна реєстрація в Україні.

«АТ “Біолік” проводить виробничу діяльність виключно відповідно до чинного законодавства України та виробництво будь-якого лікарського засобу можливе лише за умови його державної реєстрації»,

— наголошують у фармкомпанії.

Пізніше російські «РИА Новости» написали, що у РФПІ відреагували на таку заяву «Біоліку», заявивши, що вона не суперечить їхнім словам. І додали, що запит в регулятор на схвалення завезення в Україну сировини для вакцини подадуть найближчим часом.