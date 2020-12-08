В Індії спалах невідомої хвороби: 455 осіб госпіталізовано

В Індії одна людина померла і 455 були госпіталізовані з невідомим захворюванням в штаті Андхра-Прадеш. Про це NNS повідомляє, посилаючись на Слово і Діло.

Як пише The Guardian, сотні людей в Елуру, місті в південному штаті, знепритомніли і відчули напади судом і нудоту. У 45-річного чоловіка, госпіталізованого з цими симптомами, стався серцевий напад. Він помер.

Співробітник районної служби спостереження Долла Джоші Рой повідомив, що в лікарню були доставлені 455 осіб, а 200 з них з тих пір були виписані. У понеділок головний міністр штату Андхра-Прадеш, Джаганмохан Редді, відвідав пацієнтів у лікарні.

Спалах нової хвороби зафіксовано в штаті Андхра-Прадеш, який найбільше постраждав від коронавірусу. Однак тести на COVID - 19 у хворих були негативними.

Фахівці Всеіндійського інституту медичних наук приїхали в штат для проведення розслідування. У тому числі вивчити можливе забруднення їжі або води або отруєння повітряно-крапельним шляхом.

Нагадаємо, найбільшу кількість смертей від коронавірусу серед країн світу зафіксовано в США, Бразилії та Індії.