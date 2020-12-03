102-річна американка, що пережила іспанку, двічі подолала коронавірус

102-річна американка Анджеліна Фрідман, яка пережила епідемію іспанського грипу в 1918 році, двічі перемогла коронавірус COVID-19. Про це NNS повідомляє, посилаючись на Букви, які, в свою чергу, посилаються на CNN.

За своє довге життя Фрідман перенесла рак, викидень, внутрішню кровотечу, сепсис і тепер не одну, а вже дві епідемії. Причому, коронавірус, за словами її дочки Джоан Мерол, вона перемогла двічі.

Перший позитивний тест Фрідман отримала в березні після того, як вона потрапила до лікарні для "незначної медичної процедури". Перемогти COVID-19, що забрав майже 1,5 мільйона життів у всьому світі, Анджеліні вдалося в квітні.

Наприкінці жовтня у жінки спостерігався жар і сухий кашель. У будинку престарілих, де живе Фрідман, подумали, що це звичайний грип, але тест на «корону» знову дав позитивний результат. 17 листопада Анджеліна перемогла коронавірус вдруге.

Незважаючи на те, що вона втратила більшу частину слуху і погано бачить, жінка все ще радіє життю.

Зазначається, що Анджеліна Фрідман народилася в 1918 році на кораблі, який перевозив іммігрантів з Італії в Нью-Йорк. Це було в розпал епідемії 1918 року.

Її мати померла при пологах, а немовля інфікувалося іспанкою. Дві її сестри допомогли дівчинці вижити, після чого діти возз'єдналися зі своїм батьком в Нью-Йорку, де вони жили в Брукліні. На даний момент Фрідман - остання з 11 дітей, які були в сім'ї.