ООН проголосувала за виключення канабісу зі списку небезпечних наркотиків

Організація Об'єднаних Націй сьогодні, 2 грудня, виключила медичний канабіс зі списку найнебезпечніших наркотиків у світі.

Про це повідомляє The New York Times, пише УП Життя, передає NNS.

Перед голосуванням комісія, в яку входять 53 держави-члена, розглянула низку рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я по рекласифікації канабісу і його похідних.

Але увага була зосереджена на ключовій рекомендації щодо виключення канабісу зі Списку IV Єдиної конвенції про наркотичні засоби 1961 року, де він був до цього часу поряд з небезпечними наркотиками, що викликають сильну залежність, серед яких є героїн.

Експерти кажуть, що схвалення рекомендації не матиме безпосередніх наслідків для ослаблення міжнародного контролю, і уряди як і раніше матимуть право щодо того, як саме класифікувати канабіс.

Але це рішення ООН є символічною перемогою для прихильників зміни політики щодо медичного канабісу.

«Світ змінився з початку 1960-х років. Нинішня регуляція вживання канабісу є стримуючим фактором для досліджень, а зміна класифікації ООН, швидше за все, допоможе у легалізації канабісу в усьому світі. У нас буде ООН, головний орган з наркополітики, який визнає медичну цінність канабісу»,

— сказав Альфредо Паскуаль, журналіст тематичного ресурсу Marijuana Business Daily перед голосуванням.

Виконавчий директор Міжнародного консорціуму з наркополітики Анна Фордхем пояснила, що саме наявність канабісу у списку важких наркотиків заважала багатьом країнам легалізувати його в рекреаційних цілях, пише Vice.

«Первісне рішення [у 1961 році] про заборону канабісу не мало наукового підґрунтя і походило з колоніальних забобонів і расизму. Це ігнорувало права і традиції спільнот, які століттями вирощували та використовували канабіс в медичних, терапевтичних, релігійних і культурних цілях, і призвело до того, що мільйони людей притягнули до кримінальної відповідальності та увʼязнили»,

— сказала Фордхем.

Проте рішення викликає великі суперечки в багатьох країнах, що призвело до затримок в голосуванні.

США, європейські та деякі інші країни підтримали цю пропозицію, а Китай, Єгипет, Нігерія, Пакистан і Росія виступили проти. Україна утрималася від голосування.

«Успіхом цього голосування людство завдячуватиме Україні — чиєю позицією сьогодні стало "утриматися". Якби представник України солідарно з пулом Російської Федерації проголосував проти, історичне рішення не було б ухвалено»,