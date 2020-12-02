Велика Британія першою у світі схвалила вакцини від коронавірусу Pfizer і BioNTech

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Велика Британія стала першою країною у світі, яка схвалила вакцину від коронавірусу компаній Pfizer і BioNTech для широкого використання.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров‘я країни, передає Громадське, інформує NNS.

Так, Управління з контролю лікарських засобів і виробів медичного призначення визнало вакцину безпечною. Вакцинувати людей з пріоритетних груп можуть почати вже найближчими днями.

У відомстві зазначили, що після аналізу даних клінічних випробувань вакцини експерти Агентства прийшли до висновку, що вакцина відповідає суворим стандартам безпеки, якості та ефективності.

«Об'єднаний комітет з вакцинації та імунізації незабаром опублікує фінальні рекомендації пріоритетним групам для отримання вакцини, зокрема жителям будинків людей літнього віку, медичним працівникам, людям похилого віку та вразливим категоріям населення»,

— зазначили у міністерстві.

Там підкреслили, що вакцина стане доступною у Великій Британії вже з наступного тижня.

Глава компанії Pfizer Альберт Бурла своєю чергою заявив, що схвалення на використання вакцини Великою Британією є «історичним моментом» у боротьбі з пандемією COVID-19.

Компанії Pfizer і BioNTech завершили третій клінічний етап випробування вакцини проти коронавірусу та заявили про її успішність на 95%. Раніше проміжний аналіз дослідження показував 90% ефективності препарату.

Також у компанії заявили, що вакцина була ефективна в різних вікових, статевих, расових та етнічних групах. Наприклад, у літніх людей від 65 років ефективність становила понад 94%.

В учасників майже не було побічних ефектів на препарат: у 3,8% добровольців з'являлася втома, а у 2% — головний біль.

Результат у 95% є обнадійливим. Наприклад, Всесвітня організація охорони здоров'я казала про необхідність створення вакцини з ефективністю понад 50%, щоби розпочати вакцинацію населення.

Pfizer і BioNTech розраховують випустити до 50 млн доз вакцин у 2020 році та до 1,3 млрд доз до кінця 2021.

Недолік умов зберігання

Препарат від Pfizer і BioNTech потребує зберігання при наднизьких температурах — мінус 70 градусів за Цельсієм. Компанії запевняють, що розробили спеціальні контейнери із сухим льодом для підтримки необхідної температури впродовж 15 днів. Проте лікарі у США скаржилися, що такі умови можуть ускладнити транспортування та зберігання вакцини.

За температури -70 градусів Цельсія препарат можна буде зберігати до 6 місяців, а за температури 2-8 градусів — до 5 днів.