НАСА у 2024 році відправить людей на Місяць, а пізніше побудує там атомну станцію

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НАСА розробляє систему запуску Артеміс (Artemis Space Launch System), що уже у 2024 році дозволить людині повернутись на Місяць, повідомляє Голос Америки, передає NNS.

Перший політ майбутнього апарату відбудеться у 2021 році й буде безпілотний, повідомили у Національній космічній агенції США. Уже за три роки, за планом, на супутник Землі полетять люди - вперше за майже 40 років.

Але деякі експерти висловлюють думку, що 2024 рік — надто оптимістичний прогноз, адже у проекті уже було кілька затримок.

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До 2026 року американська влада планує почати інший довготривалий проект - підготувати до запуску частини проекту зі зведення на поверхні Місяця атомної станції, пише CNBC. Спершу конструкцію випробують на Землі, а пізніше хочуть відправити на супутник, щоб станція виробляла енергію для підтримання роботи дослідницького пункту. НАСА та Міністерство енергетики США вже оголосило конкурс для пошуку виробників, що втілять проект у життя.

США - єдина країна, що відправляла людей на Місяць. Загалом із 1969 по 1972 рік там побувало 12 астронавтів, нагадує Fox News.