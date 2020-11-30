Toyota представила новий седан на водні (фото)

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Японський автовиробник Toyota представив новий седан 2021 Toyota Mirai. Як пише Укрінформ, про це повідомляє портал Car Buzz, передає NNS.

Зазначається, що в середині автомобіля встановлені три баки, які разом можуть тримати до 56 кг водню, що дозволяє седану проїхати понад 644 км без підзарядки.

Загальна потужність двигуна становить 179 к.с., а крутний момент дорівнює 221 Нм.

«Зелений» седан може розігнатися до «сотні» за 9,2 секунди, а його максимальна швидкість не перевищує 174 км за годину.

Вартість однієї моделі 2021 Toyota Mirai не перевищує 50 тисяч доларів США.

Фото: carbuzz.com