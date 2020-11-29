Якщо думати, що вихідні - то коротка відпустка, понеділок буде щасливішим - дослідження

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Американські вчені кажуть: якщо думати про вихідні як про коротку відпустку, ваш вікенд буде приємнішим, а в понеділок ви почуватиметеся щасливішими.

Результати свого дослідження вони опублікували в журналі Social Psychological and Personality Science, пише Громадське, передає NNS.

Учені долучили до свого дослідження 440 добровольців, які працюють на повний робочий день. Спочатку вони заповнили анкети у п'ятницю й дали базову оцінку свого рівня щастя. Потім людей розділили на дві групи: перша мала ставитися до вихідних як до відпустки, друга — як до звичайного вікенду.

У понеділок учасники повторно оцінили свій рівень щастя й відповіли на сім запитань про те, якою мірою вони жили моментом під час вихідних. Другий експеримент відбувся за схожою схемою, тільки вчені додатково попросили учасників детально описати свої вихідні.

Виявилося, що ті добровольці, які поставилися до вихідних як до відпустки, змогли краще розслабитися й отримали більше задоволення від відпочинку, ніж інші. Вони витратили менше часу на побутові клопоти, їм було простіше та приємніше повернутися на роботу. Ця група добровольців також сказала, що більше цінувала момент, і саме це допомогло їм бути щасливішими в понеділок.

Чому так?

Американські вчені припускають, що регулярні дводенні перерви в роботі не такі корисні для психіки, як стандартна відпустка. Люди звикають до них і не цінують вільний час, отримуючи менше задоволення.

Водночас учені не впевнені, чи буде працювати така схема, якщо думати про кожні вихідні як відпустку. Для цього потрібно проводити триваліші дослідження.