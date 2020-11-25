Вперше у світі: Жіночі засоби інтимної гігієни стали безкоштовними у Шотландії

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Шотландія стала першою у світі країною, яка зробила безкоштовними засоби інтимної гігієни для жінок. Про це NNS повідомляє, посилаючись на Радіо Свобода.

24 листопада парламент Шотландії ухвалив закон, який робить безкоштовними засоби інтимної гігієни для жінок (тампони, прокладки). Це перша країна у світі, яка вдалася до такого кроку. Як зазначає ВВС, рішення було ухвалене одноголосно.

Тепер місцева влада має забезпечити, щоб такі засоби, як гігієнічні прокладки та тампони були доступні «кожному, хто їх потребує». На ці заходи планують витрачати близько 24 мільйонів фунтів на рік (906 млн гривень).

Законопроєкт внесла представниця Лейбористської партії Моніка Леннон. З 2016 року вона проводить кампанію проти так званої «period poverty» – ситуації, коли люди з низьким рівнем доходу не можуть дозволити собі доступ до гігієнічних засобів у відповідні періоди.

Авторка законопроєкту наголосила, що в часи пандемії ця проблема стала ще гостріша в країні.

За даними організації Young Scott, опитування, у якому брали участь понад 2000 людей, показало, що приблизно кожен четвертий респондент у школі, коледжі чи університеті Шотландії має проблеми з доступом до гігієнічних засобів, необхідних під час менструацій.

BBC зазначає, що близько 10 відсотків дівчат у Великій Британії не можуть собі дозволити товари цього характеру.

Законопроєкт охоплює і проблему «стигматизації» менструацій. Як йдеться у дослідженні, проведеному у 2017 році, що 71 відсоток молоді віком від 14 до 17 років почуваються незручно, купуючи необхідні гігієнічні засоби.

Ще одна сфера, на яку спрямована дія законопроєкту – освітня. Дослідники зазначають, що майже половина опитаних дівчат не відвідували школу у період менструацій.

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