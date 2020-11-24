Перший комікс про Бетмена продали за рекордні 1,5 мільйона доларів

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Примірник «Детективного коміксу» №27 1939 року став найдорожчим в історії коміксом із Бетменом у головній ролі. Його продали на аукціоні за 1,5 мільйона доларів.

Про це пише Hollywood Reporter, передає Громадське, інформує NNS.

Зазначається, що стан цього невідреставрованого примірника компанія Certified Guaranty оцінила як «відмінно/дуже добре». Таким чином він став однією з двох копій цього коміксу у такому хорошому стані. Загалом лише 5 інших невідновлених коміксів коли-небудь отримували таку високу оцінку від Certified Guaranty, що робить цей випуск особливим.

«Я зовсім не здивований результатом. Кінець кінцем це одна з найкращих копій одного з найважливіших видань коміксів, які ви коли-небудь бачили»,

— каже про результати аукціону віцепрезидент аукціонного дому Heritage Auctions Баррі Сандовал.

За інший примірник цього ж коміксу десять років тому на аукціоні віддали 1 мільйон 75 тисяч доларів.

Що це за комікс?

Розповідь художника Боба Кейна і письменника Білла Фінгера «Справа про хімічний синдикат», опублікована в «Детективному коміксі» №27 у 1939 році стала першою, в якій з’явився Темний рицар, він же Бетмен.

Хоч і цей комікс про Бетмена є найдорожчим, що коли-небудь продавав аукціон Heritage Auctions, рекорд серед коміксів був встановлений у 2014 році. Тоді копія Action Comics №1 (там уперше з'явився Супермен) була продана у відмінному стані на eBay за 3,2 мільйона доларів.