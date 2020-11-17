Матч Ліги націй Швейцарія-Україна скасовано

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Головний санітарний лікар кантону Люцерн відправляє збірну України з футболу на карантин, рішення про долю матчу Ліги націй має прийняти УЄФА.

Про це з посиланням на Швейцарську футбольну асоціацію і сайт Української асоціації футболу (УАФ) передає Українська правда, інформує NNS.

Повідомляється, що після рішення лікаря, очікується інформація від Європейської футбольної асоціації.

Водночас Українська асоціація футболу офіційно заявляє, що УЄФА повідомив УАФ, що "у зв’язку з компетентним рішенням департаменту охорони здоров’я кантону Люцерн перевести на карантин усю делегацію національної команди України матч Ліги націй УЄФА Швейцарія — Україна не може відбутися".

"Зауважимо, що й УЄФА, і Швейцарська асоціація футболу готові до проведення поєдинку, однак заборона місцевої влади перекреслює всі сподівання футбольних організацій провести гру. Рішення щодо подальшої долі матчу прийматиме УЄФА",

— йдеться в повідомленні.

Як пише Громадське, причина проблем — коронавірус у 7 членів збірної, з яких шестеро гравців. Це Руслан Маліновський, Євген Макаренко, Едуард Соболь, Дмитро Різник, Сергій Кривцов та Жуніор Мораес.

Усіх їх відправили на ізоляцію у свої готельні номери.