Помер відомий актор Армен Джигарханян

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Народний артист СРСР, актор театру і кіно Армен Джигарханян помер у ніч на 14 листопада. Йому було 85 років. Про смерть Джигарханяна повідомив у Facebook його друг Артур Согомонян, інформує NNS , посилаючись на Суспільне.

"Сьогодні вранці перестало битися серце великої людини, геніального актора, режисера і вчителя – Армена Борисовича Джигарханяна. Складно підібрати слова, таких людей більше немає!",

– написав Согомонян.

Навесні 2018 року актор був госпіталізований з інфарктом і впав у кому, але пізніше вийшов з неї. Він відновився і повернувся до репетицій у театрі. Потім його ще кілька разів доправляли до лікарні. Медики підозрювали гіпертонічний криз і невралгію, але серйозних захворювань не виявляли.

Хто такий Джигарханян

Армен Джигарханян відомий радянський, вірменський і російсбкий актор кіно та театру. Народився 3 жовтня 1935 року в Єревані. У 1954 році вступив до Єреванського художньо-театрального інституту на акторське відділення.

На сцену вперше вийшов в січні 1955 року в спектаклі Єреванського російського драматичного театру імені К. С. Станіславського. У трупу цього театру працював понад десять років.

У 1967 році Джигарханяна запросили до Московського театру імені Ленінського комсомолу, але незабаром його відсторонили від керівництва і він пішов працювати другим режисером в Театр на Малій Бронній. За два роки перейшов до Московського театру ім. В. Маяковського, де незабаром став провідним актором. Покинув театр у вересні 1996 року, але продовжував виступати у виставах інших театрів і в антрепризних постановках.

У 1996 році заснував Московський драматичний театр, був його художнім керівником і директором. У 1999 отримав грін-карту за квотою уряду США для видатних діячів мистецтва. До 2015 року жив і в США, і в Росії.

Джигарханян був тричі одружений. Перша дружина Алла Вановська народила йому доньку Олену. Вона померла у 1987 році від отруєння чадним газом. З другою він виховував її сина Степана.

Найпопулярніші ролі

Актор виконав понад 250 ролей. У 1960 році актор дебютував в кіно у фільмі "Обвал", а популярність йому принесла одна з кращих його кіноролей - молодого ученого-фізика Артема Манвеляна з фільму "Здрастуй, це я!". Також яскравими були його ролі у фільмах "Нові пригоди невловимих", "Собака на сіні", "Здрастуйте, я ваша тітка", "Місце зустрічі змінити не можна", "Тегеран-43", "Місто Зеро", "Паспорт", "Царевбивця".