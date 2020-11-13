У світі за добу новий коронавірусний рекорд

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За минулу добу у світі діагностували 643 тисячі випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, загалом – більше 53 мільйонів.

Про це свідчать дані сайту Worldometers, пише Українська правда, інформує NNS.

Рекорд було зафіксовано у США – більше 161 тисячі хворих за добу. В Індії за цей період виявили майже 44 тисячі інфікувань, в Італії – майже 38 тисяч, в Бразилії – 34,6 тисяч, у Франції та Великій Британії – понад 33 тисячі.

Не зменшуються темпи поширення хвороби у Росії, Польщі, Німеччині та Іспанії.

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Україна за кількістю нових випадків за добу займає 13 місце у світі та 8 серед країн Європи. Також 13 позицію наша країна посідає за числом жертв хвороби за добу у світі.

За цей період загинули у світі 9 669 хворих на коронавірус, загалом за час пандемії – 1 мільйон 298 тисяч смертей.

За час пандемії у світі зареєстрували вже більше 53 млн випадків інфікування. Побороли коронавірус 37,1 млн хворих.

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