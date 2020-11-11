Как не замерзнуть в холода: пять работающих правил

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С каждым днем становится все холоднее, а наш организм не сразу адаптируется к переменам погоды. Выходя из дома на улицу, мы пытаемся поскорее добежать до магазина, офиса или автомобиля, а на прогулке начинаем мерзнуть через пятнадцать минут.

Но, как известно, плохой погоды не бывает, и холода – не повод сидеть целыми днями в помещении. «Домашний Очаг» рассказывает, что делать, чтобы согреться.

Не выходите из дома, не поев

Зимой можно съедать на 400 калорий больше! Основная часть полученной от еды энергии пойдет на обогрев организма, так что в холодную погоду не стоит голодать и сидеть на строгих диетах. Овощные салаты лучше заменить на теплые супы и белковую пищу в сочетании со сложными углеводами: гречкой, рисом, картофелем.

Держите в тепле руки и ноги

Чаще всего мы чувствуем, что нам холодно, когда начинают подмерзать руки и ноги. Так что кожаные перчатки вам уже не подойдут, намного лучше согреют теплые шерстяные варежки. Также следует помнить, что обувь не должна быть тесной. Даже теплые меховые сапоги не будут согревать в мороз, если они вам жмут.

Хорошо за 20 минут до выхода на улицу нанести на руки крем и сделать легкий массаж, чтобы стимулировать приток крови.

Одевайтесь многослойно

Несколько слоев легкой одежды лучше, чем один толстый свитер, но не забывайте, что одежда не должна сковывать движения, вам не должно быть тесно.

Принимайте контрастный душ

Чтобы перестать мерзнуть, принимайте по утрам контрастный душ. Прохладная вода стимулирует кровообращение, и организм активнее снабжает кровью внутренние органы. В итоге это очень благотворно сказывается на состоянии сердечно-сосудистой системы, а вы перестаете быть такими чувствительными к холоду.

Пейте горячие напитки

Наверняка вы знаете и о таком способе согреться: выпить чего-нибудь крепкого. На самом деле на холоде алкоголь согревает ненадолго, и через некоторое время организм начинает быстро терять тепло. Не стоит пить горячие напитки сразу перед выходом из дома, так вы рискуете переохладить разогретую слизистую, вдохнув холодный воздух.

В холодную погоду кофе лучше заменить на горячий травяной чай или какао.