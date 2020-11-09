Міністр оборони Великої Британії попередив про ризик нової світової війни через пандемію коронавірусу

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Міністр оборони Сполученого Королівства Нік Картер попереджає про можливе підвищення ризику нової світової війни через пандемію коронавірусу. Про це Картер сказав в інтерв’ю Sky News, пише Громадське, передає NNS.

Зв’язок дуже простий — економічні проблеми, викликані епідемією, можуть перерости у конфлікти, яке це бувало раніше в історії людства.

Картер наголосив, що є ризик виходу з-під контролю тих невеликих збройних конфліктів у світі, які є вже зараз. Глобальна економічна криза також може створити підґрунтя для цього.

«Ми живемо у такий час, коли світ — це тривожне і мінливе місце»,

— сказав міністр.

Під час виступу у Національному музеї армії в Лондоні Картер наголосив на важливості пам’ятати про жах війни навіть зараз, коли країна бореться із пандемією та економічною кризою.

«Це реальний ризик, враховуючи достатньо багато регіональних конфліктів, які ми маємо. Ескалація може призвести до прорахунків і це те, чого ми маємо остерігатися»,

— зазначив Картер.

Міністр не назвав конкретні конфлікти, але як пише видання, насамперед можна згадати війну в Україні, Карабаський конфлікт, Сирію.