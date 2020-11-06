COVID-мутант из Дании грозит всему миру: ученые бьют тревогу

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Ученые зафиксировали мутацию коронавируса на норковых зверофермах в Дании и выявили более 200 случаев передачи нового штамма вируса от животных к человеку. Эксперты допускают, что это способно вызвать новую пандемию в мире, передает NNS со ссылкой на РБК.

Кроме того, мутации COVID-19 в стадах норок и диких животных, таких как ласки, барсуки, хорьки, могут представлять опасность для разработки вакцины. Об этом пишет The Guardian.

"Существует риск того, что этот мутировавший вирус настолько отличается от других, что нам придется внести в вакцину что-то новое, и поэтому (мутация) отбросит нас всех во всем мире к началу",

- сказал эксперт по вакцинам и директор по инфекционным заболеваниям Государственного института сывороток Дании (SSI), профессор Кори Мельбак.

В среду в Дании, которая является крупнейшем в мире производителем норки, решили убить более 15 миллионов животных из-за опасений, что мутация COVID-19, передаваемая от норки к человеку, может поставить под угрозу будущие вакцины.

Как заявила премьер-министр страны Метте Фредериксен, 12 человек уже инфицированы мутировавшим вирусом, а норка, согласно рекомендациям SSI, теперь считается угрозой для здоровья населения.

При этом вирусолог из Копенгагенского университета, профессор Аллан Рандруп Томсен пошел еще дальше и заявил о рисках того, что Дания может стать "следующим Уханем". Он подчеркнул, что мутировавший вирус "может развиваться и стать устойчивым".

Также отмечается, что новый коронавирус пока обнаружен на пяти норковых фермах в Дании. В связи с этим власти объявили о новых строгих правилах изоляции на севере страны.

"Кажется, что мутация варианта норки обнаружена в шиповатом белке вируса Sars-Cov-2, но мы точно не знаем. И мы не знаем, какую вакцину будем иметь. Так что необходимы дополнительные исследования",

- сказал голландский вирусолог и эксперт по зоонозам Вим ван дер Поэль.

Он добавил, что даже без мутации продолжающаяся циркуляция в стадах норок может представлять опасность для человека.