Щеплення від грипу може полегшити перебіг COVID-19 - дослідження

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Вчені з Флоридського університету встановили, що пацієнтів із коронавірусом, які були вакциновані проти грипу, рідше госпіталізують, ніж нещеплених. Як пише Укрінформ, про це повідомляє Medical Xpress, інформує NNS.

Зокрема, під час ретроспективного дослідження 2 005 пацієнтів віком від 18 років, у яких був виявлений COVID-19, вчені з'ясували, що нещеплених від грипу впродовж року пацієнтів із коронавірусом у 2,44 рази частіше госпіталізували, ніж щеплених.

Також вчені встановили, що нещеплені від грипу люди з коронавірусом у 3,29 рази частіше потрапляли в реанімацію.

«Однією з найбільших наших проблем, пов’язаних із будь-якими профілактичними заходами, є переконати людей зробити їх. Тож, можливо, це (дослідження – ред.) буде поштовхом для людей, щоб вони зробили щеплення від грипу»,

- заявили вчені.

У світі станом на ранок 5 листопада кількість хворих на COVID-19 перевищила 48,4 млн осіб. При цьому 34 674 292 особи одужали, 1 231 026 пацієнтів померли.