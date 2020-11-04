В Орегоні проголосували за декриміналізацію зберігання важких наркотиків

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Жителі штату Орегон на північному заході США проголосували за декриміналізацію зберігання наркотиків для особистих цілей. Таким чином, Орегон став першим штатом, де не буде кримінальної відповідальності за зберігання невеликих обсягів героїну та інших вуличних наркотиків.

Про це повідомляє The Oregonian, пише Громадське, передає NNS.

Переважна більшість виборців це підтримали, проголосувавши за декриміналізацію наркотиків. Проти висловилися 41,5% жителів.

Цей закон не передбачає дозволу продавати важкі наркотики, проте люди, у яких виявлять невеликий обсяг героїну, кокаїну, метамфетаміну та інших речовин, не вважатимуться злочинцями. Їм випишуть попередження і штраф у 100 доларів, також вони матимуть можливість пройти медичне обстеження.

Менеджер кампанії з декриміналізації Пітер Цукерман назвав результати «великим кроком вперед», додавши, що це «велике свято, але робота ще не закінчена».

Як жителі сприймають декриміналізацію?

Прихильники кампанії вважають, що внаслідок наркополітики США в країні в тюрмах сидять безліч людей, які потребують лікування замість ув'язнення. Декриміналізація передбачає перерозподіл податків від продажу легалізованої в штаті марихуани на програми допомоги наркоспоживачів.

Натомість противники таких змін вважають, що нові заходи можуть сприяти збільшенню числа наркоспоживачів, бо люди більше не будуть боятися кримінального переслідування.

Ситуація з наркотиками у США

Жителі ще п'яти штатів США, як передає Vox, 3 листопада підтримали легалізацію вживання марихуани: в чотирьох з них (в Аризоніар, Монтані, Нью-Джерсі та Південній Дакоті) для особистого використання, в одному — для медичного (Міссісіпі). Таким чином, кількість штатів, в яких офіційно дозволена марихуана, збільшилася з 11 до 15.