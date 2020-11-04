Коронавирус научились "диагностировать" по кашлю: подробности

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Инженеры Массачусетского технологического института разработали модель искусственного интеллекта, способную обнаруживать COVID-19 при кашле человека с точностью 98%. Ученые проанализировали более 200 тыс. проб при принудительном кашле.

Об этом сообщает NNS со ссылкой на Daily Mail.

Технология может найти коронавирус у бессимптомных больных, просто послушав, как они кашляют.

У пациентов с коронавирусом, у которых нет симптомов, все еще наблюдаются изменения, которые не всегда можно обнаружить.

Исследователи из Массачусетского технологического института разработали модель на основе искусственного интеллекта, которая отличает бессимптомных людей от неинфицированных, анализируя записи кашля, представленные десятками тысяч добровольцев в интернете.

Алгоритм точно определил 98,5% кашля от людей с положительным результатом теста на вирус, включая 100% кашля от бессимптомных пациентов. Ученые собирают больше образцов с целью создания приложения, которое могло бы стать удобным и бесплатным инструментом предварительной проверки.

Такая программа может бороться с распространением вируса,

"если все будут использовать ее перед тем, как пойти в класс, на фабрику или в ресторан",

- говорит соавтор проекта Брайан Субирана, директор лаборатории Auto-ID при Массачусетском технологическом институте.

Лаборатория уже изучала алгоритмы, использующие кашель и вокализацию, для анализа таких состояний, как пневмония, астма и даже болезнь Альцгеймера, которая связана с нервно-мышечной деградацией, такой как ослабление голосовых связок.

Когда началась пандемия, Субирана подумал, что программа может сработать для COVID-19, который может вызвать временное нервно-мышечное нарушение.

"На звуки разговора и кашля влияют голосовые связки и окружающие органы. Это означает, что когда вы говорите, часть вашего разговора похожа на кашель, и наоборот",

- сказал он.

В апреле они запустили веб-сайт, который предлагает людям записать серию кашля и заполнить анкету с подробным описанием любых симптомов, наличия у них вируса и способа их диагностики. На сайт Массачусетского технологического института было отправлено более 70 тыс. записей принудительного кашля, в том числе 2,5 тыс. от людей, которые болеют COVID-19, в том числе бессимптомно.

Всего было зарегистрировано более 200 тыс. случаев намеренного кашля. Алгоритм с невероятной точностью обнаружил закономерности в силе голосовых связок, производительности легких и дыхания, а также в мышечной деградации.

Он правильно идентифицировал все материалы, поступившие от людей, у которых не было симптомов коронавируса.

"Мы думаем, что это показывает, что способ воспроизведения звука меняется при COVID, даже если у вас нет симптомов",

- сказал Субирана.

Этой весной Кембриджский университет запустил аналогичный проект, но его успешность составила только 80 %.

По словам Субираны, алгоритм не должен заменять традиционное тестирование, поскольку его основная функция - отличать бессимптомный кашель от "здорового" кашля.