В Узбекистане за пешие прогулки населению будут выплачивать деньги из казны

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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал указ, согласно которому все активные любители пеших прогулок в стране получат денежную сумму. Для этого нужно пройти 10 тысяч и более шагов в сутки, пишет NNS со ссылкой на Интерфакс.

"Установить, что граждане в возрасте 18 лет и старше при прохождении в течение суток 10 тысяч и более шагов получат на свой электронный кошелек три тысячи сумов (примерно восемь гривен, - ред.)",

- говорится в тексте указа.

Горожане, обошедшие других жителей своего населенного пункта, получат 300 тысяч сумов (828 гривен), а жителям села дадут около 518 тысяч сумов (1,4 тысячи гривен).

Тому, кто сможет пройти больше всех в стране, достанется миллион сумов (2,7 тысячи гривен).

Для участия необходимо зарегистрироваться на специальном сайте. Денежные призы будут взимать у производителей вредных для здоровья продуктов (список не указывается).