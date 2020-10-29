Пять минут — и умирают: врач рассказал правду, как действует коронавирус

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Врач-патологоанатом Людмила Гришина рассказала, какое влияние оказывает коронавирусная инфекция на внутренние органы человека: «Появляется массивный отёк (лёгких. — RT). Нарушается микроциркуляция, что приводит к кровоизлиянию в просвет альвеол».

По словам Гришиной, при вскрытии патологоанатомы фиксируют здоровые внутренние органы: сердце, печень. Однако лёгкое при стандартном весе в 350 грамм у умершего может весить 1,5 кг, сообщает NNS ссылаясь на сайт sekreta.net.

Уточняется, что пациенты с COVID-19 могут умереть из-за внезапной закупорки лёгочной артерии, так как кровь не поступает в лёгкие.

«Этот процесс называется тромбоэмболией. Пять минут — и человек может умереть. Умирают мучительно. Люди попросту не могут дышать. В последнее время начали поступать и молодые. Средний возраст — около 50 лет. Это вполне ещё работоспособные люди, жить и жить»,

— сказала Гришина.

Кроме того, сотрудники морга рассказали о так называемой полиорганной недостаточности, когда вирус поражает все ткани и органы.