У Словаччині на вихідних на коронавірус протестують усіх громадян

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Словаччина проведе загальнонаціональне тестування населення на коронавірус в суботу (31 жовтня) та неділю (1 листопада). Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Aktuality, передає NNS.

Тестування пройдуть усі жителі країни, старші 10 років. Пілотні тестування перших чотирьох округів проходили минулими вихідними.

"Після реалізації пілотного проєкту ми переходимо до комплексного тестування. Воно проходитиме не з п'ятниці по неділю, а тільки у вихідні дні з суботи по неділю",

- сказав прем'єр Ігор Матович.

"Ми сподіваємося, що за допомогою цієї операції ми зможемо ідентифікувати десятки тисяч людей і попросити їх залишатися в карантині і не наражати на небезпеку інших",

- додав глава уряду.

У Словаччині вважають, що, якщо цей метод виявиться успішним, інші країни зможуть ним скористатися.

Після загальнонаціонального тестування керівники МОЗ і представники уряду проведуть зустріч і вирішать, чи буде ще один раунд тестування.

Загальнодержавне тестування має відбутись за системою, подібною до виборчої: на виборчих ділянках по всій країні мають бути встановлені місця проведення тестування, а люди, які прийдуть на тестування, повинні мати з собою посвідчення особи. Як зазначив Матович, тестування планується провести протягом двох вікендів, і воно буде безплатним.

Нагадуємо, населення Словаччини складає близько 5,5 мільйонів осіб.

Як повідомлялося, уряд Словаччини минулого тижня схвалив рішення про запровадження комендантської години на всій території країни, щоб стримати поширення коронавірусу.

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