Президент Польщі захворів на коронавірус

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У президента Польщі Анджея Дуди виявили коронавірус. Про це повідомив його прессекретар Блажей Спіхальскій в Twitter, - повідомляє NNS з посиланням на ВВС Україна.

Секретар зазначив, що польський лідер почувається добре. Сам Спіхальскій йде на карантин.

Нагадаємо, З 11 по 13 жовтня Анджей Дуда перебував в Україні. Зокрема, він зустрічався з президентом Володимиром Зеленським.

13 жовтня президенти відвідали Одесу і взяли участь у роботі українсько-польського економічного форуму.

Також нагадаємо, що через погіршення ситуації з COVID-19 у Польщі оголосили "червону зону" і ввели жорсткий карантин.

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