Фітнес-клуб перейменували на «церкву»: у Польщі вигадали, як обійти карантинні обмеження

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У польському місті Краків один із відділів мережі фітнес-центрів Atlantic Sports Fitness вирішив відкрити релігійний гурток «Церква здорового тіла». Таким чином заклад хоче продовжити роботу під час карантину. Про це керівництво фітнес-клубу повідомило у Facebook, передає Громадське, інформує NNS.

У клубі заявили, що «преподобні» тренери з «ради старійшин» клубу запрошують усіх охочих на релігійні зібрання. За окрему плату також можна «протестувати спортивні тренажери» з магазину клубу. Щоб прийти на таке зібрання, необхідно попередньо повідомити «духовних наставників».

«Ми боремось не лише за здоров’я! Зараз ми боремось за виживання! За наші робочі місця!»,

ㅡ повідомили у фітнес-клубі.

Нагадуємо, з жовтня Польща переживає другу хвилю захворювань COVID-19, як це видно з даних карти поширення коронавірусу Університету Джонса Хопкінса. Всього, станом на 20 жовтня, в країні виявили 183 248 випадків заражень коронавірусною інфекцією. З них 3 614 людей померли.

З 10 жовтня у країні значно посилили карантинні обмеження для спортивних закладів, салонів, проведення конкурсів і тренінгів, готелів, закладів харчування, парків, релігійних церемоній та інших громадських зборів.

Роботу фітнес-клубів повністю не заборонили навіть у «червоній зоні», лише обмеживши дозволену кількість відвідувачів. Для професійних спортсменів дозволили не використовувати маски під час тренувань. Кількість людей під час тренувань не має перевищувати 1 людини на 10 м² площі, а відстань між відвідувачами має бути не меншою за 1,5 м. Таку ж відстань мають зберігати парафіяни під час релігійних зборів. Однак церквам можна збирати не більш як 50% людей від усієї можливої кількості відвідувачів.

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