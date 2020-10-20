У Варшаві через коронавірус скасували святкування Нового року

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У столиці Польщі Варшаві скасували усі заходи, пов'язані зі святкуванням Нового року. Виділені на це кошти залишаться у державному бюджеті, передає Суспільне, інформує NNS.

Як повідомляє місцеве видання PolsatNews, прессекретарка адміністрації міста Кароліна Галецька висловила надію, що у 2021 році епідемічна ситуація зміниться, і що "її можна буде компенсувати".

"У зв'язку зі сформованою епідемічною ситуацією цього року, святкування Нового року в місті проводитися не буде. Цей захід буде скасовано. Здоров'я жителів - це найголовніше Відсутність заходів приведе до того, що частина фінансів залишиться в касі міста",

— зазначила прессекретарка.

У 2019 році святкування новорічної ночі відбулося на Банковій площі. Тоді на знак турботи про здоров'я тварин місцева адміністрація скасувала феєрверки.

За останніми даними Міністерства охорони здоров'я країни, в Польщі зафіксовано понад 183 тисячі випадків COVID-19, з них понад 94 тисячі пацієнтів одужали і 3614 - померли від ускладнень. За захворюваністю країна посідає десяте місце в Європі та 29 - у світі.

У зв'язку з погіршенням ситуації Польща відкриє дві тимчасові лікарні. Одну облаштують на національному стадіоні у Варшаві. Конференц-зали стадіону перетворять на лікарню на 500 ліжок для пацієнтів з COVID-19. Де буде друга - наразі невідомо.

Раніше стало відомо, що Польща запровадить нові обмеження на тлі зростання захворюваності на коронавірус.

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