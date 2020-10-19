Надзвичайний стан та комендантську годину ввели у Франції через коронавірус

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Франція запровадила надзвичайний стан на тлі «рекорду» в 32,4 тисячі інфікованих коронавірусом, виявлених у країні минулої доби. Про це NNS повідомляє з посиланням на Укрінформ, який посилається на агенцію Xinhua.

Щоб зупинити швидке поширення коронавірусу, уряд Франції оголосив надзвичайний стан у галузі охорони здоров'я.

У дев'яти великих містах країни з опівночі п'ятниці запроваджено комендантську годину з 21:00 до 6 ранку.

Франція повідомила про 32 427 нових випадків COVID-19 протягом минулої доби, що є новим максимумом щоденних показників, згідно з даними, опублікованими французьким Агентством охорони здоров'я у суботу.

Попередній щоденний рекорд становив - 30 621 випадок, й був встановлений у четвер.

Загальна кількість випадків коронавірусу з моменту спалаху епідемії у Франції становить 867 197. Кількість загиблих унаслідок недуги досягла 33 392 особи.

Протягом останніх семи днів у Франції було здійснено 7 198 нових шпиталізацій через хворобу COVID-19.

"Поширення інфекції серед літніх людей тримається на високому рівні, і це передбачає подальше збільшення кількості шпиталізацій та смертності протягом найближчих тижнів",

- заявили у Агентстві охорони здоров'я.

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