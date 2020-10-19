Надзвичайний стан та комендантську годину ввели у Франції через коронавірус

- 19 жовт. 2020
- Перегляди: 77
Завантажте мобільний додаток сайту
Франція запровадила надзвичайний стан на тлі «рекорду» в 32,4 тисячі інфікованих коронавірусом, виявлених у країні минулої доби. Про це NNS повідомляє з посиланням на Укрінформ, який посилається на агенцію Xinhua.
Щоб зупинити швидке поширення коронавірусу, уряд Франції оголосив надзвичайний стан у галузі охорони здоров'я.
У дев'яти великих містах країни з опівночі п'ятниці запроваджено комендантську годину з 21:00 до 6 ранку.
Франція повідомила про 32 427 нових випадків COVID-19 протягом минулої доби, що є новим максимумом щоденних показників, згідно з даними, опублікованими французьким Агентством охорони здоров'я у суботу.
Попередній щоденний рекорд становив - 30 621 випадок, й був встановлений у четвер.
Загальна кількість випадків коронавірусу з моменту спалаху епідемії у Франції становить 867 197. Кількість загиблих унаслідок недуги досягла 33 392 особи.
Протягом останніх семи днів у Франції було здійснено 7 198 нових шпиталізацій через хворобу COVID-19.
"Поширення інфекції серед літніх людей тримається на високому рівні, і це передбачає подальше збільшення кількості шпиталізацій та смертності протягом найближчих тижнів",
- заявили у Агентстві охорони здоров'я.