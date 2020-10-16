Чайний пакетик допоміг знайти місце витоку повітря на МКС

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За допомогою напряму руху пакетика чаю у невагомості космонавти з Міжнародної космічної станції знайшли місце витоку повітря у відсіку модуля «Зірка».

Про це йшлося у трансляції NASA, передає Громадське, інформує NNS.

Про те, що на станції є витік, астронавти дізнались ще у вересні 2019 року, однак вони не могли зрозуміти, де саме тріщина. Із серпня 2020-го витік повітря почав збільшуватися — з 270 до 540 грамів на добу.

У вересні цей показник різко збільшився і склав 1,4 кілограма, що потребувало від членів екіпажу детальнішого дослідження станції. Російські космонавти Анатолій Іванишин, Іван Вагнер та американський астронавт Крістофер Кессіді намагалися якось припинити витік повітря, але не могли знайти джерело. Всередині «Союзу» підвищилась температура, сам екіпаж не постраждав.

14 жовтня 2020 року на МКС по допомогу вилетів пілотований корабель «Союз МС-17» — він доставив обладнання для більш ретельного дослідження та спеціальний матеріал для герметизації модуля.

Врешті-решт виявити тріщину вдалось завдяки пакетику чаю. Як і передбачали спеціалісти NASA, витік стався у російському сегменті «Зірка».

За словами члена екіпажу Анатолія Іванішина, камери зафіксували напрям руху пакетика, завдяки чому вдалося з’ясувати, що повітря виходить у місці, де розташовується апаратура системи зв’язку. А для того, щоб усунути проблему, космонавти заклеїли пробоїну скотчем.