Нобелівську премію з економіки вручили "за вдосконалення теорії аукціонів"

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Лауреатами Нобелівської премії з економіки цьогоріч стали американці Пол Р. Мілгром та Роберт Б. Вільсон «за вдосконалення теорії аукціонів та винайдення нових форматів аукціонів». Про це повідомляє пресслужба Нобелівського комітету, передає Громадське, інформує NNS.

Дослідження Вілсона пояснили поведінку раціональних учасників аукціону. Такі учасники роблять ставку меншу, ніж насправді оцінюють вартість товару. Це відбувається через «прокляття переможця» — тобто страх заплатити забагато чи програти.

Натомість Мілгром сформував загальну теорію аукціонів, яка представила формат, за яким продавець отримає найбільший дохід від продажу. Для цього учасники торгів мають під час аукціону дізнатися, як оцінюють товар їхні конкуренти.

Торік премію з економіки присудили за «експериментальний підхід до боротьби з глобальною бідністю».

Цьогорічна премія

5 жовтня в Стокгольмі, столиці Швеції, почався Нобелівський тиждень. Першими оголосили ім’я лауреатів премії з медицини і фізіології. Ними стали Харві Олтеру, Майклу Хаутону та Чарльзу Райсу — за внесок у боротьбу з вірусом гепатиту С.

6 жовтня премію з фізики отримали Роджеру Пенроузу, Райнгард Ґензелю і Андреа Ґез за дослідження чорних дір.

7 жовтня премію з хімії присудили Еммануель Шарпентье і Дженніфер Дудні за розробку методів редагування геному.

А 8 жовтня стало відомо, що лауреаткою премії з літератури стала американська поетеса Люїза Глюк.

Нобелівську премію миру вручили 9 жовтня — її отримала Всесвітня продовольча програма за боротьбу з голодом.