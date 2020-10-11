Зубів менше, суглобів більше: вчені з Австралії виявили нову стадію мікроеволюції людини

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За останні 250 років все більше людей народжується із щелепою, в якій не закладено зубів мудрості. Це може свідчити про нову стадію мікроеволюції людини, інформує Громадське, передає NNS.

Про це йдеться в статті австралійських учених, опублікованій у виданні Journal of Anatomy.

Автори зазначають, що в сучасної людини обличчя стало меншим у порівнянні з предками. Відповідно, зменшилась і щелепа, в якій залишається не так багато місця, зокрема і для зубів мудрості. З кожним роком народжується все більше людей, у яких немає восьмих зубів у ряду — їх ми й називаємо зубами мудрості.

За словами дослідників, у стародавні часи зуби мудрості були потрібні для пережовування сирої чи дуже твердої їжі, а тепер у цьому просто не має потреби: людство навчилося попередньо обробляти продукти харчування так, щоб ті не потребували додаткової механічної обробки в роті.

Також учені з’ясували, що:

за останні 250 років у людини з’явилася додаткова артерія в передпліччі, яка раніше при народженні швидко зникала, а тепер залишається на все життя;

все більше людей народжуються з фабелою — невеликою кісточкою позаду колінного суглоба;

і що в сучасної людини з’явилися додаткові суглоби, які з’єднують кістки стопи.

Коротко про етапи еволюції людини

В історії еволюції людей прийнято виокремлювати кілька етапів. Починається відлік близько 25 мільйонів років тому з виникнення людиноподібних мавп — орангутанів, горил і шимпанзе. Далі, орієнтовно 9 мільйонів років тому, виникають перші протантропи (попередники людей, перехідна форма від мавпи до людини) — австралопітеки.

2-2,5 мільйона років тому предки людей починають користуватися знаряддями праці — цей етап характеризується появою так званої людини умілої. Мільйон років тому предки людей починають формувати примітивну мову й опановують вогонь. І десь 200-500 тисяч років тому виникають неандертальці, а 40-50 тисяч років тому — кроманьйонці, безпосередні наші предки.

Деякий час неандертальці й кроманьйонці, як припускають учені, співіснували, але еволюційно більш розумово розвинені кроманьйонці зрештою стали переважним видом людей.

Австралійські вчені недарма уточнюють, що їхнє відкриття вказує на новий мікроеволюційний етап розвитку людей — адже виявлені ними відмінності є не такими суттєвими, як, приміром, під час переходу від людини прямоходячої до людини умілої.

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