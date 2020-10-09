Нобелівську премію миру присудили Всесвітній продовольчій програмі

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Нобелівську премію з миру присудили Всесвітній продовольчій програмі за боротьбу з голодом та внесок у покращення умов для встановлення миру в районах, що постраждали від конфліктів, і запобігання використання голоду як зброї на війні, передає Громадське, інформує NNS.

Про це повідомляє пресслужба Нобелівського комітету.

Всесвітня продовольча програма — найбільша гуманітарна організація під егідою ООН, яка займається боротьбою з голодом і сприяє продовольчій безпеці.

Торік 135 мільйонів людей страждали від гострого голоду, що є найбільшою кількістю за останні роки років. Більшість — через війни та збройні конфлікти. Комітет відзначає, що торік програма допомогла приблизно 100 млн людей у 88 країнах, які страждали від голоду та недостачі продовольства.

Крім того, через пандемію коронавірусу зростає кількість людей, які постраждають від голоду, зокрема в Ємені, Демократичній Республіці Конго, Нігерії, Південному Судані, де також ведуться збройні конфлікти.

«Їжа є найкращою вакциною проти хаосу, поки ми не отримаємо медичну вакцину»,

— заявляли у Всесвітній продовольчій програмі.

Нобелівський комітет наголошує, що Всесвітня продовольча програма просуває «братство націй, про яке вказував у заповіті Альфред Нобель», мобілізуючи держави-члени ООН боротися з голодом і не використовувати його як зброю.

Цьогорічна премія

5 жовтня в Стокгольмі, столиці Швеції, почався Нобелівський тиждень. Першими оголосили ім’я лауреатів премії з медицини і фізіології. Ними стали Харві Олтеру, Майклу Хаутону та Чарльзу Райсу — за внесок у боротьбу з вірусом гепатиту С.

6 жовтня премію з фізики отримали Роджеру Пенроузу, Райнгард Ґензелю і Андреа Ґез за дослідження чорних дір.

7 жовтня премію з хімії присудили Еммануель Шарпентье і Дженніфер Дудні за розробку методів редагування геному.

А 8 жовтня стало відомо, що лауреаткою премії з літератури стала американська поетеса Люїза Глюк.

Залишилося оголосити ще одного лауреата премії імені Нобеля з економіки. Це станеться 12 жовтня.