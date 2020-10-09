Нобелівську премію з літератури присудили американській поетесі "за бездоганний поетичний голос"

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Нобелівський комітет присудив премію з літератури американській поетесі та есеїстці Луїзі Глюк «за її бездоганний поетичний голос, який завдяки аскетичній красі робить індивідуальне існування універсальним». Про це повідомляє пресслужба Нобелівського комітету, передає Громадське, інформує NNS.

За всю свою літературну кар'єру з 1968 року Глюк видала 12 поетичних збірок та декілька томів нарисів про поезію.

Дебютувала поетеса зі збіркою «Первісток», а її збірки «Тріумф Ахілла» та «Арарат» здобули популярність поза США.

Центральна тема її творчості — дитинство, сімейне життя, стосунки у родині. У комітеті вказують, що авторка «черпає натхнення з міфів і класичних творів, мотиви з яких присутні у більшості її робіт».

У комітеті наголошують на тому, що Глюк прямолінійно описувала сімейне життя та радикальні зміни в житті, їй притаманні дотепність та гумор. Наприклад, збірка Vita Nova (1999) закінчується рядками:

«Я думала, моє життя закінчилося і серце розбите. / А потім я переїхала до Кембриджа».

А її останню збірку «Вірна та доброчесна ніч» відзначають за «грацію та легкість» в описі теми смерті.

Зараз, крім літературної творчості, Луїза Глюк викладає англійську мову в Єльському університеті.

Нагадуємо, 5 жовтня в Стокгольмі, столиці Швеції, почався Нобелівський тиждень. Першими оголосили ім’я лавреатів премії з медицини і фізіології. 6 жовтня оголосили лауреатів Нобелівської премії з фізики, а 7 жовтня — з хімії.

Протягом наступних днів стануть відомі лауреати премії миру — 9 жовтня та премії імені Нобеля з економіки — 12 жовтня.

Цьогоріч призовий фонд премії збільшили. Лауреати зможуть отримати по 10 млн крон (приблизно 1 мільйон доларів) призових коштів. Це означає, що кожен із переможців отримає на 110 тисяч доларів більше, аніж нобеліати минулого року.

Традиційну церемонію нагородження та бенкет у Стокгольмі скасували цього року через пандемію коронавірусної інфекції. Їх замінить телевізійний захід із лауреатами, які отримають нагороди у своїх країнах.

Церемонія вручення Премії миру, яка традиційно відбувається у столиці Норвегії Осло, запланована в скороченому варіанті, а традиційний бенкет також буде скасовано.

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