У Європарламенті вимагають заборонити тримати сільськогосподарських тварин у клітках

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Група з 86 депутатів Європарламенту звернулася з листом до Європейської комісії, закликаючи заборонити використання кліток для сільськогосподарських тварин, пише Європейська правда, пердає NNS.

Про це йдеться на сайті ініціативи Compassion in World Farming, яка займається захистом тварин.

Депутати Європарламенту закликають заборонити використання всіх кліток для тварин на фермах: курок-несучок, кролів, дорослих самок свиней, телят, перепілок, качок, гусей, молодих курей і курей, яких вирощують на м’ясо.

У листі депутати Європарламенту висловлюють жаль з приводу того, що понад 300 мільйонів сільськогосподарських тварин в Європі проводять всю або значну частину свого життя в неволі у клітках.

Кури-несучки і кролики, вирощувані на м'ясо, розміщуються в просторі розміром приблизно з аркуш паперу формату А4, наголошують депутати. Майже всі дорослі самки свиней проводять половину року в клітках, в яких вони навіть не можуть повернутися.

Депутати Європарламенту підкреслюють, що утримання тварин у клітках завдає їм величезних страждань, оскільки вони не можуть реалізувати велику частину своєї природної поведінки.

Депутати відзначають, що багато країн ЄС вже прийняли національні закони, що виходять за рамки мінімальних стандартів ЄС. Вони закликають Єврокомісію створити рівні умови для фермерів.