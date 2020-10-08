Квашеная капуста против коронавируса: неожиданное открытие ученых

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Квашеная капуста — это доступный источник витаминов, которых нашему организму так не хватает в осенне-зимний период. Во время эпидемии коронавируса это блюдо в рационе сможет укрепить ваш иммунитет, так как все ферментированные продукты (сюда входит и кисломолочка) обеспечивают защитный барьер для внедрения вируса в организм.

К такому выводу пришли французские ученые, проследив связь между рационом питания людей в разных странах и уровнем заболеваемости СOVID-19 в них.

Ученые предположили, что разница в показателях заболеваемости и летальности от COVID-19 в разных странах зависит в том числе от рациона питания их жителей. Специалисты пришли к выводу, что самые "живучие" страны (Турцию, Грецию, Болгарию, Румынию, Германию и Южную Корею) объединяет любовь к ферментированной пище.

У турков, греков и болгар на столах часто появляются йогурт и кефир. Вместе с немцами и корейцами они также едят квашеную капусту. Так сложилось исторически, а значит предки этих народов что-то знали.

Так как уровень заболеваемости коронавирусом в этих странах более низкий, ученые предположили, что ферментированные продукты положительно влияют на иммунитет в борьбе с вирусами.

"Мы установили, что кисломолочные напитки и квашеная капуста способны снижать активность фермента ACE2, используемого коронавирусом для проникновения в клетки,

– пояснил профессор пульмонологии Университета Монпелье (Франция) Жан Буске.

Ученый рассказал, что ест квашеную капусту 3 раза в неделю и пьет кефир на завтрак каждый день. За счёт высокого содержания аскорбиновой кислоты квашеная капуста может стимулировать иммунитет и ускорять выздоровление при вирусных инфекциях.

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