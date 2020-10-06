Нобелівську премію з фізики вручили трьом дослідникам чорних дір

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Нобелівський комітет присудив премію з фізики трьом ученим: Роджеру Пенроузу — за відкриття взаємозв'язку чорних дір і теорії відносності та Райнгарду Ґензелю і Андреа Ґез ㅡ за відкриття «супермасивного компактного об’єкта» в центрі Чумацького шляху. Про це повідомляє пресслужба Нобелівського комітету, передає Громадське, інформує NNS.

Відповідно до правил комітету, вчені розділять премію між собою: одну половину отримає Пенроуз, а іншу на двох ㅡ Ґенцель і Ґез.

Зокрема, Роджер Пенроуз встановив, що формування чорних дір є прямим наслідком загальної теорії відносності Альберта Ейнштейна (хоча сам учений не вірив у те, що вони існують). Своє відкриття вчений зробив ще у 1965 році, але воно й досі вважається найважливішим внеском до теорії Ейнштейна.

Чорні діри вивчали й інші лавреати Нобелівської премії з фізики ㅡ Райнгард Ґензель і Андреа Ґез. Із 1990-х років вони досліджували об'єкт у центрі нашої Галактики ㅡ Чумацького шляху ㅡ під назвою Стрілець А*, який, як показали вчені, є супермасивною чорною дірою. Для цього вони протягом десятків років здійснювали вимірювання та спостереження, використовуючи найбільш досконалі телескопи та інше приладдя, доступне людству.

Іншими словами, відкриття Пенроуза, Ґенцеля і Ґез стали значним внеском у наше розуміння чорних дір ㅡ космічних явищ, які й досі є загадкою для людства.

5 жовтня в Стокгольмі, столиці Швеції, почався Нобелівський тиждень. Першими оголосили ім’я лавреатів премії з медицини і фізіології. Цьогоріч нагороду присудили трьом вченим — Харві Олтеру, Майклу Хаутону та Чарльзу Райсу — за внесок у боротьбу з вірусом гепатиту С.

Протягом наступних днів стануть відомі лауреати Нобелівських премій у такій послідовності: хімія — 7 жовтня; література — 8 жовтня; премія миру — 9 жовтня; премія імені Нобеля з економіки — 12 жовтня.

Цьогоріч призовий фонд премії збільшили. Лауреати зможуть отримати по 10 млн крон (приблизно 1 мільйон доларів) призових коштів. Це означає, що кожен із переможців отримає на 110 тисяч доларів більше, аніж нобеліати минулого року.

Традиційну церемонію нагородження та бенкет у Стокгольмі скасували цього року через пандемію коронавірусної інфекції. Їх замінить телевізійний захід із лауреатами, які отримають нагороди у своїх країнах.

Церемонія вручення Премії миру, яка традиційно відбувається у столиці Норвегії Осло, запланована в скороченому варіанті, а традиційний бенкет також буде скасовано.