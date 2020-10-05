Трамп приховав результат свого першого експрес-тесту на коронавірус - ЗМІ

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Президент США Дональд Трамп приховав результат свого першого експрес-тесту на COVID-19. Він чекав результатів ретельнішої перевірки, яка також виявила коронавірус. Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела, передає Громадське, інформує NNS.

Як повідомив співрозмовник видання, Трамп знав про свою хворобу 1 жовтня, ще до появи в етері телеканалу Fox News.

Тоді в інтерв'ю журналісту Шону Хенніті він сказав, що здав тест, однак підкреслив, що не знає результатів. Під час інтерв'ю президент також підтвердив діагноз своєї помічниці Хоуп Хікс.

Тоді Трамп очікував появи результатів другої, ретельнішої й точнішої медичної перевірки. Зазначимо, правила для співробітників Білого дому передбачають, що друга, більш точна перевірка на коронавірус, робиться при виявленні зараження експрес-тестом.

Крім того, за словами джерела, Трамп в приватній бесіді просив одного зі своїх помічників, який знав про результати першого тесту, не розголошувати їх.

Нагадаємо, про зараження Дональда та Меланії Трамп стало відомо 2 жовтня ㅡ про це у соцмережі повідомив сам президент США. Наразі він перебуває у Національному військово-медичному центрі Уолтера Ріда, куди його госпіталізували раніше.

Особистий лікар Трампа Шон Конлі заявив, що президент почувається добре. За його словами, він перебуває у «гарному настрої» та готовий якнайшвидше покинути лікарню.

Дональд Трамп отримує різносторонню медичну допомогу, вільно дихає та ходить. Йому призначили лікування експериментальними препаратами на основі антитіл та «Ремдесивір».

Окрім дружини Меланії, в родині Трампа більше ніхто не має зараження COVID-19. Подружжя Трампів вирішили пройти тестування після того, як зараження виявили у помічниці президента Хоуп Хікс.

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