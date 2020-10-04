Новая болезнь: ученые утверждают, что никто никогда с таким не сталкивался

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Ученые открыли уникальное заболевание мозга. Доктора описали ранее неизвестное нейродегенеративное заболевание. Как выяснилось, болезнь была вызвана редкой генетической мутацией.

Симптоматика и принцип развития заболевания схожи с болезнью Альцгеймера, но имеют свои нюансы. Подробности опубликовали исследователи из США в издании Science, передает РБК-Украина.

По данным авторов статьи, ученым удалось обнаружить новую форму слабоумия, которую по выявленным признакам назвали вакуолярной тауопатией.

Это происходит потому что белки внутри клетки могут неверно сворачиваться, что приводит к их агрегации, и организму приходится "переукладывать" их, чтобы продолжать нормально работать. Часто в этом процессе участвует VCP: он находит клубки и разрывает их, а мутация мешает этому и, наоборот, способствует агрегации белков.

Исследователи отметили, что столкнулись с мутацией, которую никто не описывал раньше, и им еще не приходилось встречать такие проявления болезни. Однако накопление тау-белка, которое они увидели, очень похоже на то, что наблюдается при болезни Альцгеймера.

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