ВООЗ надасть країнам нові тести на COVID-19: коштують дешевше, а результат - за півгодини

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Всесвітня організація охорони здоров’я надасть країнам «із середніми та низькими доходами» 120 мільйонів нових швидких тестів на коронавірус. Вони видають результат за 15-30 хвилин.

Про це повідомив генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреісус, пише Громадське, передає NNS.

За його словами, нові тести коштуватимуть дешевше, а результат видають швидше. Вартість одного такого тесту складає 5 доларів (за курсом на 29 вересня — 141 гривня).

Таким чином, ВООЗ хоче покрити тестуванням всі важкодоступні регіони світу, де немає лабораторних установ чи достатньо навчених медпрацівників для проведення ПЛР-тестів. Більш того, нові експрес-тести не потребують складного лабораторного обладнання.

Які тести на коронавірус є зараз?

Зараз існує три види тестів на коронавірус: експрес-тести, тести методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) і тести імуноферментного аналізу (ІФА-тести).

Експрес-тест визначає наявність саме антитіл до вірусу в крові, а не власне присутність вірусу. Цей метод вважають не дуже точним, оскільки антитіла організм людини починає виробляти не з першого дня інфікування хворобою, а приблизно на 5-7 день.

ПЛР-тести вважаються більш точними, оскільки фіксують присутність самого вірусу, тобто його ДНК чи РНК, які є носіями генетичної інформації.

Тест імуноферментного аналізу виявляє антитіла до вірусу в організмі людини, тобто визначає, що вона вже перехворіла. Для ІФА-тестування необхідні лабораторні умови та спеціальне обладнання.

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Фото Ian Langsdon/EPA