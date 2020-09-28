Литовцям роздадуть таблетки йоду на випадок аварії на Білоруській АЕС

Завантажте мобільний додаток сайту

Таблетки йодиду калію, які мають захищати щитоподібну залозу в разі аварії на Білоруській АЕС, надійдуть в аптеки Вільнюса на початку жовтня. Щоб отримати їх, необхідно буде прийти з електронним рецептом.

Про це повідомили LRT в мерії литовської столиці, пише РБК-Україна, передає NNS.

У Вільнюсі планують безкоштовно поширити 2,1 млн таблеток, а всього для мешканців муніципалітетів, які розташовані у радіусі 100 км від атомної станції, міністерство охорони здоров'я Литви виділило 4 млн таблеток.

Цей препарат має захистити щитоподібну залозу в разі викиду радіоактивних матеріалів.

Як передає Укрінформ, білоруську АЕС будує російський Росатом з 2011 року. Станція складається з двох енергоблоків, перший з яких планувалося ввести в експлуатацію в листопаді 2020 року, другий — у 2021 році. За останньою інформацією, перший енергоблок Білоруської АЕС планують ввести в експлуатацію в першому кварталі 2021 року, другий — у 2022 році.

Литва вважає цю АЕС загрозою національній безпеці, в серпні країна направила ноту протесту та закликала припинити її будівництво, поки вона не пройде всі тести, запропоновані Європейським союзом.

Фото: belapan.by